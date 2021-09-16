Под Воронежем неизвестный напал с автоматом на отдел полиции

ЧП случилось в 5.30. Фото: соцсети

В городе Лиски Воронежской области неизвестный напал на районный отдел полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина проник на территорию 16 сентября в половину шестого утра, ранил сотрудника и скрылся на автомобиле. Сейчас правоохранители разыскивают его.

Кроме того, в местных сообществах появилась информация о том, что нападавший имел при себе автомат, был полностью одет в военную форму и бронежилет. Когда мужчина подъехал к зданию полиции, то открыл стрельбу по нему. Через какое-то время он пробрался внутрь отдела. После чего прогремел взрыв. Эти сведения "КП-Воронеж" неофициально подтвердил источник в силовых структурах.

В районной администрации все сотрудники в замешательстве и случившееся не комментируют.

"КП-Воронеж" следит за развитием событий.