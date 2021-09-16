Расследование подрыва РОВД в Воронежской области передали в федеральный аппарат СК

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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела, возбужденные воронежскими следователями по фактам нападения на Лискинский РОВД, где при подрыве пострадал сотрудник полиции, и убийства семьи в селе Волчанское.

- По предварительным данным, мужчина, совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. После этого мужчина сел в «Ниву» и уехал с места преступления в направлении Острогожска. По предварительной информации, в результате взрыва 26-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни. Следствием и сотрудниками оперативных служб проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого, - сообщили в Следкоме России.

Глава СК России направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата ведомства.

Напомним, 16 сентября в 5.30 неизвестный с автоматом напал на отдел полиции Лискинского района. В результате чего пострадал один сотрудник ОМВД. Затем жители соседнего Каменского района сообщили о зверском убийстве в частном доме в Волчанском сельском поселении. Там нашли тела женщины и двоих детей. Обе трагедии связали с одним человеком.