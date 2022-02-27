Воронежцы сняли на видео снос ДК имени 50-летия Октября

скрин-шоты видео из соцсетей

В Воронеже приступили к сносу легендарного «Полтинника». Ломающие забор и стены ДК имени 50-летия Октября экскаваторы местные жители сняли на видео утром 27 февраля. Ролик горожане выложили в соцсети.

О сносе ДК имени 50-летия Октября стало известно 25 февраля из сообщения компании-собственника «Аксиома». В мэрии Воронежа отметили, что не могут запретить снос здания, находящегося на землях в частной собственности. «Полтинник» не относится к памятникам архитектуры.

Напомним застройщик выкупил здание у центра имени Хруничева за 506 млн рублей в июле 2021 года. Горожане начали переживать, что легендарный "полтинник" сравняют с землей ради многоэтажек, и написали петицию с требованием сохранить здание. Уже в августе стали известно, что со стен "Полтинника" сняли космическую мозаику, по факту чего возбудили административное дело.

В планах застройщика возведение на месте ДК многопрофильного досугового центра с элементами жилья.