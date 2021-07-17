Просим сохранить «полтинник»: воронежцы организовали петицию против сноса ДК имени 50-летия Октября

фото со страницы петиции

Неравнодушные воронежцы организовали петицию в защиту от сноса легендарного "Полтинника". В начале июля Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева продал Дворец культуры имени 50-летия Октября, который расположен недалеко от мехзавода. Здание выкупила за 509 млн рублей строительная компания. И сразу же в соцсетях предположили, что «полтинник» снесут, чтобы построить на его месте высотки.

- Мы, любящие Воронеж и ДК горожане, просим поддержать наше обращение к новому руководству Дворца с настоятельной просьбой сохранить здание "Полтинника"! Дворец культуры для многих воронежцев куда значительнее, чем просто старенькое здание. Для тысяч горожан он - важная часть социальной и творческой жизни, а прекрасное его здание - одна из эстетических доминант района. Выполненное в модернистской манере конструктивизма оно является не только уникальным экспонатом эпохи современной архитектуры, но и маркером развития всех индустрий СССР. Вдохновленные космической повесткой того времени скульптурные произведения "Полтинника" и по сей день напоминают о бесценном вкладе инженеров и рабочих Воронежского мехзавода в подготовку гагаринского старта. Мы верим, что сохранение такой монументальной постройки пойдет исключительно на пользу архитектурному облику города. Мы убеждены также, что бережное отношение к объектам, представляющих для горожан такую высокую эмоционально-культурную ценность, очень важно для продуктивного и уважительного диалога жителей с представителями городского бизнеса, - написали инициаторы петиции.

На 17.50 петицию подписали 521 человек.