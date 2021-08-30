В Воронеже со стен ДК имени 50-летия Октября сняли космическую мозаику

ДК 50-летия Октября новые хозяева начали переделывать по-своему. Фото: скрин со страницы Виталия Иванищева ВКонтакте. Фото: другой источник.

В воскресенье, 29 августа, общественник Виталий Иванищев разместил в соцсетях пост о том, что в ДК имени 50-летия Октября в холле первого этажа сняли космическую мозаику. Стену, на которой она размещалась, стали зашивать гипсокартоном. По мнению гражданского активиста, сделали это, чтобы «полтинник» было труднее признать объектом культурного наследия, что во многом связало бы руки нынешним хозяевам здания. Он вызвал полицию.

Напомним, в начале июля ДК и территорию рядом с ним общей площадью больше 10 тысяч квадратных метров продали крупному застройщику – финансовой компании «Аксиома» - за 509 миллионов рублей. Вскоре после этого поползли слухи, что на месте культурного учреждения появится очередные высотки, в которых выгодно продавать квартиры. Тем более, что расположен ДК на улице Ворошилова, 19 – а это почти центр Воронежа. Соответственно, и цены на недвижимость здесь немаленькие. Активисты создали петицию в защиту здания.

В начале августа специалисты управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области включили ДК 50-летия Октября в список зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия. До начала ноября должны провести экспертизу, а до этого любые работы в «полтиннике» запрещены. Новый собственник об этом уведомлен. Однако печальный опыт здания хлебозавода № 1 говорит о том, что это никак не гарантирует неприкосновенность здания.