В Воронеже застройщик выкупил Дом культуры имени 50-летия Октября за полмиллиарда рублей

В стенах ДК относительно недавно еще проходили мероприятия, сейчас здание не эксплуатируется Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Дом культуры имени 50-летия Октября, который находится на улице Ворошилова, в ходе открытого аукциона продали за 509 млн рублей. Наибольшую цену предложила финансовая компания «Аксиома». Итоги торгов 5 июля опубликовали на площадке Сбербанк АСТ.

Прежним собственником выступало акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева».

В лот входили площадь самого ДК - более 10 тысяч кв.м., сооружения (находящаяся рядом площадка из бетонных плит) площадью 2,7 тысячи кв.м. и земельный участок площадью более 22 тысяч кв.м. Изначальная цена за все это была названа в размере свыше 221 млн рублей.

На участие в аукционе было подано семь заявок. Однако двое претендентов так и не сделали предложений. ООО «Спецавтобаза №2» остановилось на стоимости в чуть более 232 млн рублей, аналогичную цену готово была выплатить ООО «Билд Развитие», ООО «Паркинг-Люкс» - около 288 млн рублей. Серьезную конкуренцию будущему победителю оказал ООО СЗ «Развитие-М» - представители этого застройщика остановились на сумме в чуть более 498 млн рублей.

В настоящее время Дворец культуры имени 50-летия Октября не эксплуатируется - сообщается в аукционной документации. Объект не является памятником культурного наследия, что несколько развязывает руки будущему собственнику.

Документация на площадке Сбербанк АСТ даже подчеркивает, что ценна в данном случае именно земля: ее при определении начальной стоимости оценили в 206 миллионов, а само здание Дома культуры - примерно в 9 млн рублей.

Пока не известно, как новый владелец распорядится собственностью, но, судя по всему, ему все равно придется учесть немало нюансов. В перечне «обременений», например, сказано, что в подвале Дворца культуры располагается оборудование повысительной насосной станции (ПНС), используемое Жилищно-коммунальной службой №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» для обеспечения водоснабжения Ленинского и Советского районов.