В Воронеже за демонтаж космической мозаики в ДК имени 50-летия Октября возбудили дело

Новые владельцы активно взялись за дело: космической мозаики на стене ДК уже нет. Фото со страницы петиции. Фото: другой источник.

В управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области возбудили административное дело по поводу демонтажа космической мозаики на первом этаже ДК имени 50-летия Октября.

Нового владельца обязали прекратить всякие работы в здании, пока идет проверка степени его ценности для региона. Однако в финансовой компании «Аксиома» это требование проигнорировали. Теперь кому-то из должностных лиц, а то и всей организации как юридическому лицу придется отвечать по статье 7.14.2 КоАП РФ. В первом случае возможен штраф от 20 тысяч до 400 тысяч рублей, во втором – от 200 тысяч до 5 миллионов.

О сносе мозаики стало известно в воскресенье, 29 августа. После того, как ее убрали, на стену стали спешно наносить гипсокартон. Не исключено, что таким способом попытались занизить культурную ценность здания.

Напомним, в начале июля ДК и территорию рядом с ним продали финансовой компании «Аксиома» за 509 миллионов рублей. Вскоре после этого поползли слухи, что на месте культурного учреждения появится очередные высотки. Вскоре после этого появилась петицию, в которой активисты призывали защитить ДК от возможного сноса.

В начале августа специалисты управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области включили ДК 50-летия Октября в список зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия. До начала ноября должны провести экспертизу, а до этого любые работы в «полтиннике» запрещены. Что не помешало их проводить.