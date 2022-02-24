В храмах Воронежской области разместили больше 70 беженцев из Донбасса

Беженцев приютили и в воронежских храмах. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В храмах Воронежской области разместили на временное проживание более 70 беженцев из Донбасса. Об этом сообщили на сайте Московского патриархата. Кроме того, в храмах Воронежской митрополии организовали сбор денег и гуманитарной помощи для беженцев

- Люди откликнулись на призыв помочь жителям Донбасса, — рассказал руководитель социального отдела Воронежской епархии протоиерей Виталий Давидюк. — Многие звонят, предлагают жилье, финансовую помощь, приносят продукты, одежду.

Гуманитарную помощь принимают в епархиальном центре гуманитарной помощи при храме апостола Андрея Первозванного (Воронеж, ул. Хользунова, д. 107 б). Здесь принимают продукты питания (длительного срока хранения), одежду (теплые вещи), обувь, одеяла, постельные принадлежности, полотенца, товары первой необходимости и средства личной гигиены.

По вопросам оказания помощи переселенцам можно обращаться по номеру телефона: +7 (960) 135-29-47 (руководитель социального отдела Воронежской епархии, протоиерей Виталий Давидюк).

Помощь организована также в других епархиях Воронежской митрополии. В Россошанской священники и волонтеры дежурят в пунктах временного размещения.

- Людям, оказавшимся вдали от дома, важно наше участие, внимание, утешение, — рассказал руководитель социального отдела Россошанской епархии Виктор Ильин. — Мы беседуем с ними, узнаем, в чем они нуждаются, собираем заявки и потом привозим эту помощь. Среди наших волонтеров есть юристы, и люди обращаются к ним за консультацией, помощью в оформлении документов.

В Борисоглебской епархии священники также навещают беженцев в пунктах временного размещения, привозят предметы первой необходимости.

- Священники совершают молебны в пунктах временного размещения, предлагают принять участие в таинствах, несколько мам обратились с просьбой покрестить детей, — рассказала помощник руководителя социального отдела Борисоглебской епархии Светлана Скопинцева.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, на территорию региона приехали 3,3 тысячи человек, из них 1,5 тысячи — дети. Напомним, в Воронеже заработал единый номер «горячей линии» для беженцев из ДНР и ЛНР. Также открыли счет для финансовой помощи людям с Донбасса и заработали пункты сбора гуманитарной помощи для них во всех шести районах столицы Черноземья.