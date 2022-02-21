В Воронеж на четвертом поезде приехали 936 беженцев из ДНР и ЛНР

На четвертом поезде приехали 456 детей. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В региональном ГУ МЧС рассказали подробнее о прибытии в Воронеж четвертого поезда с беженцами из Донбасса. Он приехал на главный железнодорожный вокзал столицы Черноземья в 10.30. На поезде приехали 936 человек, из них 456 ребятишек (41 – из детского дома). Людей отвезли на автобусах в 25 пунктов временного размещения в районах Воронежской области.

Пассажиров поезда провожали к автобусам сотрудники МЧС. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Среди беженцев много женщин. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В региональном правительстве пообещали равномерно распределять нагрузку на районы и обеспечить беженцев всем необходимым.

На поезде приехали и инвалиды. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Всего на территорию Воронежской области приехали 3,3 тысячи человек, из них 1,5 детей. В пунктах временного размещения находятся 3,2 тысячи, остальные разъехались по родственникам и знакомым.

Напомним, первый поезд с беженцами приехал в Воронеж около девяти утра 20 февраля. 910 человек, из них 358 детей, разместили в отапливаемых корпусах детских лагерей «Голубой экран», «Кировец», в санатории имени Горького и в других пунктах временного размещения. Второй поезд прибыл в 13.30 в тот же день. На нем приехали 976 человек, из них 113 - воспитанники детских домов и интернатов. Их отвезли в 14 пунктов временного размещения в районах Воронежской области. Вскоре после этого стало известно о том, что губернатор Александр Гусев ввел на территории нашего региона режим чрезвычайной ситуации.

В 20.30 20 февраля в Воронеж приехал третий поезд с беженцами. 537 человек остались в Воронеже. 521 из них отправили на автобусах в пункты временного размещения, остальные разъехались по родственникам и знакомым. Остальные пассажиры поезда поехали дальше, в Курск.