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Общество20 февраля 2022 9:52

Появилось видео размещения 140 беженцев из ЛНР и ДНР в лагерь «Голубой экран»

Дети сразу пошли в столовую
Авторы (2):
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Юрий КОЗЛОВ
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Дети приехали с мамами.

Дети приехали с мамами.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В детский лагерь «Голубой экран» приехали беженцы из ЛНР и ДНР. Маленькие дети идут под ручку с мамами. Ребятишки уже прошли в столовую и начали есть. Чемоданы пока свалили в кучу. Размещаться по корпусам будут несколько позже.

Первым делом ребятишек повели в столовую.

Первым делом ребятишек повели в столовую.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Чемоданы на время свалили в кучу.

Чемоданы на время свалили в кучу.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напомним, заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая пообещала, что всем организуют трехразовое питание, а детей при необходимости могут кормить и пять раз в день. Им по прибытии раздадут сухие пайки, температурящих разместят в изоляторах. В лагере «Голубой экран» разместят 140 человек, в «Кировце» еще 240, а еще 60 - в санатории имени Горького.

Напомним, в первом поезде, привезшем беженцев из ЛНР и ДНР в Воронеж приехали 358 детей, а всего 910 человек. Во втором, который должен был приехать в 12 часов, отправили в столицу Черноземья еще около 1000 жителей районов, где сейчас идут военные действия.