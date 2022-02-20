В Воронеж приехал первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

На перрон вышли женщины с детьми Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На вокзал Воронеж-1 приехал первый поезд, на котором приехали дети, женщины и пожилые люди из ЛНР и ДНР, территории которых обстреливают со стороны Украины. Беженцы уже вышли из вагонов.

Беженцы, конечно, сильно устали. Сейчас задача - быстрее разместить их и дать отдохнуть. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о режиме повышенной готовности в связи с прибытием беженцев. В нашем регионе уже созданы 42 пункта для размещения людей из ЛНР и ДНР. Они рассчитаны на прием 4502 человек. Для детей подготовили отапливаемые корпуса в двух лагерях. «Кировец» может принять 240 ребятишек, «Голубой экран» - 140. Детей обеспечат горячим питанием. Не забывают о мерах предосторожности от ковида: беженцев обеспечат масками и санитайзерами.