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Общество20 февраля 2022 6:38

В Воронеж приехал первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Люди уже вышли из вагонов
Авторы (2):
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
На перрон вышли женщины с детьми

На перрон вышли женщины с детьми

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На вокзал Воронеж-1 приехал первый поезд, на котором приехали дети, женщины и пожилые люди из ЛНР и ДНР, территории которых обстреливают со стороны Украины. Беженцы уже вышли из вагонов.

Беженцы, конечно, сильно устали. Сейчас задача - быстрее разместить их и дать отдохнуть.

Беженцы, конечно, сильно устали. Сейчас задача - быстрее разместить их и дать отдохнуть.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о режиме повышенной готовности в связи с прибытием беженцев. В нашем регионе уже созданы 42 пункта для размещения людей из ЛНР и ДНР. Они рассчитаны на прием 4502 человек. Для детей подготовили отапливаемые корпуса в двух лагерях. «Кировец» может принять 240 ребятишек, «Голубой экран» - 140. Детей обеспечат горячим питанием. Не забывают о мерах предосторожности от ковида: беженцев обеспечат масками и санитайзерами.

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