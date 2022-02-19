Воронежский губернатор объявил режим повышенной готовности в связи с потоком беженцев из ДНР и ЛНР

Фото Александра Коца Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим Указом ввел в субботу в регионе режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Единой государственной системы ликвидации ЧС. Документ вступил в силу с 15.00 19 февраля.

Указ содержит предписание привлечь все силы и средства для размещения и организации прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий граждан. Главам местных администраций поручено предусмотреть места для возможного размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

Ответственность за исполнение документа Александр Гусев возложил на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.

Напомним, ранее 19 февраля правительство области объявило о готовности оказать содействие переселенцам в связи с осложнением обстановки в ДНР и ЛНР. В случае необходимости регион сможет разместить на своей территории 4,5 тысячи беженцев.https://www.vrn.kp.ru/online/news/4636096/