Стало известно, когда в Воронеж приедет второй поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Беженцы с перрона идут в ожидающие их автобусы. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Второй поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибудет в Воронеж в воскресенье, 20 февраля в 12 часов. На нем приедут около 1000 человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

Напомним, первый поезд с женщинами, детьми и пожилыми людьми приехал в Воронеж в воскресенье, 20 февраля около 9 часов утра. Беженцев уже начали развозить по пунктам временного размещения.

- На первом поезде приехали 910 человек, из них 358 детей. 560 беженцев разместят в Воронеже и ближайших районах области: Рамонском, Новоусманском, Лискинском, Бобровском. Всех прибывших осмотрят врачи и психологи. Для них подготовлены 42 пункта временного размещения. К вечеру определят порядок выплаты матеральной помощи в размере 10 тысяч. Решается вопрос с обучением детей, в частности, с их обеспечением ноутбуками для дистанционного обучения.. Изучают возможность привлечения к обучению учителей из числа беженцев, - рассказал Артем Верховцев.

Напомним, ситуация с военными действиями в ДНР и ЛНР резко обострилась. 19 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала в регионе более полутора тысяч фактов нарушения режима прекращения огня: в районе Донецка - 591 нарушение, и 975 – в окрестностях Луганска. Женщин, детей и пожилых людей эвакуируют в приграничные Воронежскую и Ростовскую области.