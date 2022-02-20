Губернатор Воронежской области ввел режим ЧС из-за приехавших беженцев

Беженцев привезли на главный вокзал Воронежа и на автобусах отправили в пункты временного размещения. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с притоком беженцев из ЛНР и ДНР в наш регион. В пресс-службе регионального правительства по этому поводу сообщили следующее:

- Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. В нашей области все системы жизнеобеспечения работают хорошо, без сбоев. Режим ЧС вводят, чтобы задействовать все ресурсы, чтобы беженцев максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения. Отсюда тянется и ряд других организационных вопросов: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочерёдные вопросы беженцев, их тестирование на ковид и тому подобное.

Напомним, в Воронеж прибыли уже два поезда, в которых приехали около двух тысяч беженцев. Их уже разместили в детских лагерях «Голубой экран», «Кировец», санатории имени Горького и в других пунктах временного размещения. Власти обещали оперативно решать бытовые проблемы беженцев, обеспечить их трехразовым питанием (а детей при необходимости кормить пять раз в день), а также обеспечить людей масками и санитайзерами.