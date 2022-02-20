В Воронеже детей из ЛНР и ДНР могут кормить пять раз в день

В столовой "Голубого экрана" все готово к приему детей. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Детские лагеря в пригородах Воронежа полностью готовы к приему детей из ЛНР и ДНР. В «Голубом экране» разместят 140 ребятишек, еще 240 в «Кировце». Детям организуют трехразовое питание, при этом при необходимости их могут кормить даже пять раз в день. Об этом сообщила заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая.

В спальнях застелены кровати. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По словам Савицкой, по прибытии детям раздадут сухие пайки, температурящих разместят в изоляторах. Лагерь «Голубой экран» уже принимал беженцев в 2014 году, так что опыт есть. Представители властей будут изучать потребности беженцев и стараться обеспечивать их. В частности, дополнительно завезут необходимую бытовую технику - холодильники, утюги.

Кулеры заполнены водой. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Автобусы уже приехали. Сотрудники лагеря и помогающие им службы приступили к размещению ребят.

Напомним, утром 20 февраля в Воронеж приехал первый поезд с 910 беженцами из ЛНР и ДНР, 358 из них дети. Второй тоже должен уже прибыть. В нем приедут еще около тысячи человек.