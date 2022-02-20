В Воронеж приехал третий поезд с беженцами из Донбасса

На двух поездах в Воронеж приехали около двух тысяч беженцев, сейчас к ним прибавилось еще 537 человек. Фото: кадр с видео

В воскресенье, 20 февраля, в 20.30 в Воронеж приехал третий поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Он транзитный. 537 человек остались в Воронеже. 521 из них отправят на автобусах в пункты временного размещения в районах Воронежской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. Еще 16 разместились у родственников и знакомых. Остальные поехали дальше, в Курск.

Напомним, в Воронеж 20 февраля уже приехали около двух тысяч беженцев с Донбасса. В Воронежской и Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Для рядовых граждан никаких новых ограничений нет. Зато этот режим облегчит мобилизацию служб, задействованных в приеме и размещении беженцев, а также скорейшему обеспечению им комфортных бытовых условий.