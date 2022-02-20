Появилось видео прибытия второго поезда с беженцами в Воронеж

Встреча второго поезда беженцев на вокзале "Воронеж-1". Фото: кадр с видео

В воскресенье, 20 февраля, в 13.30 на вокзал «Воронеж-1» прибыл второй поезд с беженцами из ЛНР и ДНР. На нем приехали 976 человек, из них 113 - воспитанники детских домов и интернатов. Ранее предполагали, что второй поезд прибудет в 12 часов. Однако эти составы идут вне расписания, поэтому конкретное время определить достаточно сложно.

- Прибывших людей отправляют на автобусах в 14 пунктов временного размещения в районах Воронежской области, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, первый поезд с беженцами прибыл около девяти часов утра 20 февраля. На нем приехали 910 человек, из них 358 детей. Их отвезли на автобусе в отапливаемые корпуса детских лагерей «Голубой экран», «Кировец», в санаторий имени Горького и в другие пункты временного размещения. Власти сообщили, что там их обеспечат трехразовым питанием (а детей обещают при необходимости кормить пять раз). Также беженцев обеспечат масками и санитайзерами.