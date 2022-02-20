«Собирались за час, брали только самое необходимое»: Воронеж принял первый поезд с беженцами из Донецка и Луганска

Высадка беженцев, прибывших поездом из Таганрога Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

8.40 воскресенье, 20 февраля. Железнодорожный вокзал «Воронеж-1» на первом пути тормозит состав из Таганрога. Подходы к перрону оцеплены полицией, двери вагонов закрыты, сразу выходить никому нельзя – состав осматривают кинологи с собаками. Оперативные службы составляют списки беженцев, прибывших из Донецкой и Луганской народных Республик. Люди в пути уже сутки. Сначала ехали на автобусах до российской границы, потом - в Таганрог, и вечерним поездом в Воронеж.

В окне вагона девчушка с мамой и бабушкой, весело машет ручкой ожидающему их на перроне мужчине. Наверно, родственник из Воронежа.

Пассажир из соседнего вагона просит полицейского выпустить его выгулять собаку: животное с вечера томится в вагоне. В сопровождении сотрудника полиции они отходят за ограждение и через 5 минут возвращаются. Животина упирается, неловко карабкается на высокие подножки, не желая возвращаться в вагон.

Татьяна: "Дома остались муж и старенькая мама" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

9.30. Досмотр и проверка завершены, в головном вагоне открывают двери. Поток беженцев в сопровождении волонтеров устремляется на перрон к ожидающим их автобусам. Транспорт доставят людей к местам временного содержания. В Воронеже и ближайших к нему районах подготовили 42 таких пункта. Пока…

Первым поездом в Воронеж привезли 910 беженцев, из которых 358 детей. Большинство из Донецка. Женщины с тяжелыми рюкзаками, держат за руки по два, а то и по три ребенка. Совсем малыши на руках. Нескладные угловатые подростки согнулись под тяжестью сумок и пакетов. Прячут глаза от камер репортеров. Старики тянут за собой дорожные чемоданы. Взрослых мужчин в потоке не видно…

12.00. Муниципальный лагерь «Голубой экран» в пригородной Дубовке. Автобус высаживает перед воротами пассажиров. И снова вереница навьюченных людей устремляется вперед. Для 140 беженцев буквально за сутки мэрия расконсервировала летний детский лагерь, один из двух, где есть отапливаемые корпуса. Еще 240 человек ждут в соседнем лагере «Кировец».

Беженцы в столовой лагеря "Голубой экран" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Понурые лица, выражающие только усталость. Отмахиваются от журналистов. Им сейчас не до разговоров, слишком много пережито. Слишком много мыслей в голове. Но больше - тревог за тех, кто остался на родине.

За спиной хрупкой Татьяны непомерно огромный туристический рюкзак. Она ведет за руку дочку лет трех:

- Когда объявили эвакуацию, собирались буквально за час. Взяли только самое необходимое. Дома остался муж и старенькая мама, она у меня медработник. Вчера, когда уезжали, дома было еще спокойно, а сегодня родные сообщают, что началась стрельба.

Измученные дорогой и волнениями люди Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

И такая история здесь у каждого. Кто оставил мужа, кто отца, брата, сына. Многие спасаются от войны бегством уже во второй раз.

В этих сумках все, что смогли нести на себе Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Больше всего удивляют дети. Их серьезные лица. Никаких шалостей и капризов. Наравне мамами и бабушками они несут за плечами маленькие рюкзачки, сжимают в руках самое дорогое: плюшевого медвежонка, пластмассовый горшок.

Самое дорогое Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

… В комнатах корпусов к приезду беженцев расставлены кровати, сложено постельное белье. Волонтеры помогают уставшим с дороги людям нести их нехитрый скарб. Прежде всего беженцев ведут в столовую. Многие из них ничего не ели уже сутки, с тех пор как покинули свои дома. Здесь гостям выдают горячую молочную кашу, хлеб, сладкий чай. Свалив в кучу сумки и чемоданы, люди занимают места за столами.

12.30. Директор лагеря лично распределяет прибывших по комнатам: кому 4-местную, кому побольше, с учетом размера семьи и пожеланий сроднившихся в дороге путников.

Комнаты ждут постояльцев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сколько они пробудут здесь? Смогут ли вернуться домой, и будет ли куда им вернуться? Увидят ли оставленных родных? Этих вопросов они стараются не задавать даже себе.

А в 12 часов того же дня на вокзале встречают второй поезд из Ростовской области. На нем в Воронеж прибывает еще тысяча беженцев.

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