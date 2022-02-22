В Воронеже открывают пункты сбора помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Детям из ЛНР и ДНР нужны канцтовары - им уже 24 февраля нужно идти в школы. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Со вторника, 22 февраля, в каждом из шести районов Воронежа открываются пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Напомним, 20 и 21 февраля в нашу области приехали четыре поезда с женщинами, детьми и пожилыми людьми из теперь уже признанных Россией республик – всего 3,3 тысячи человек. Людей разместили в пунктах временного размещения. С ними в индивидуальном порядке работали специалисты, которые выясняли потребность в тех или иных вещах.

Беженцам сейчас обеспечили крышу над головой, горячее питание. В пункты временного размещения продолжают привозить бытовую технику. В то же время власти призывают неравнодушных жителей Воронежской области оказать посильную помощь людям из Донецкой и Луганской народной республик.

В связи с тем, что уже в четверг, 24 февраля, дети из ЛНР и ДНР должны приступить к учебе в воронежских школах. В первую очередь им нужны канцтовары: ручки, тетради, карандаши, линейки, ластики, пеналы, рюкзаки. Для млаших классов также требуются кисточки, акварель, альбомы, пластилин, для старших – текстовыделители, фломастеры.

Кроме того, многим беженцам необходимы:

средства личной гигиены;

детское питание (молочные смеси, детские каши, пюре), подгузники и т.д.;

игрушки моющиеся (не плюшевые!);

спортивный инвентарь;

настольные игры, раскраски и т.д.;

для домашних животных – корм, лотки, наполнители для туалета.

23 февраля – нерабочий день. Поэтому воронежцам, желающим помочь, нужно уже 22 февраля по телефону уточнить возможность передать вещи в этот день. Активный сбор помощи будет вестись с четверга, 24 февраля. Вещи нужны новые.

Адреса пунктов приема помощи, а также режим их работы и телефоны:

Центральный район: ул. Орджоникидзе, д. 3, управление социальной защиты Центрального района, пн-пт с 10:00 до 16:00, тел. 255-34-40;

Ленинский район: ул. 20-летия Октября, 44 (вход со двора), управление социальной защиты Ленинского района, пн-пт с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45, тел. 277-33-94;

Советский район: ул. Домостроителей, 30, управа Советского района, вход в помещение бывшего кафе «Малиновка», пн-пт с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 206-91-74;

Коминтерновский район: ул. Елецкая, 4, управление социальной защиты населения Коминтерновского района, пн-чт с 10:00 до 18:00, пт с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 246-44-72;

Левобережный район: ул. Менделеева, 2Б, управление социальной защиты населения Левобережного района города Воронежа, пн-чт 9:00 - 18:00, пт с 9:00 до 16:45, перерыв 13:00 - 13:45, сб. 10:00 - 13:00, тел. 249-67-74;

Железнодорожный район: Ленинский пр., 157, каб. 27, управа Железнодорожного района (вход со стороны суда Железнодорожного района), с 10:00 до 17:00, тел. 260-87-71.

Напомним также, что региональный департамент соцзащиты сообщил об открытии счета для приема финансовой помощи для нужд беженцев из Луганской и Донецкой республик.