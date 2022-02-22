Дети из ДНР и ЛНР начнут учиться в воронежских школах с четверга

Фото с сайта мэрии Воронежа

Беженцам из ДНР и ЛНР, нашедшим временный приют на территории Воронежа, продолжают создавать комфортные бытовые условия.

Так, мэр Вадим Кстенин сообщил, что городские пункты временного размещения укомплектованы всем необходимым, с учетом потребностей людей. Привезли стиральные машины, утюги, гладильные доски, микроволновки, телевизоры и другую бытовую технику.

На месте со взрослыми и детьми работают психологи. Сотрудники Туристко-информационного центра готовы провести для гостей экскурсии по центру Воронежа.

Школьники из Донбасса в ближайшее время смогут продолжить обучение. По словам мэра, их распределят по ближайшим к местам временного проживания беженцев школам. Предположительно, ребята вернутся к занятиям уже с четверга.

Кроме того, беженцев организованно подвозят к офисам Сбербанка для получения выплат в размере 10 тысяч рублей.

- Продолжаем индивидуальную работу с семьями, чтобы изучить потребность в теплой одежде, игрушках, канцелярских принадлежностях для учебы, иных вещах. Планируем организовать в Воронеже по территориальному принципу пункты сбора помощи от неравнодушных горожан, - добавил Вадим Кстенин.