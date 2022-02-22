В Воронеже открыли счет для помощи беженцам с Донбасса

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Департамент соцзащиты Воронежской области сообщил об открытии счета для приема финансовой помощи для нужд беженцев из Луганской и Донецкой республик.

Оказать помощь может любой житель, а таже организации и предприятия, работающие в регионе.

Средства для беженцев принимают в Автономном учреждении области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения» на расчетный счет: 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж.

полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»

краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»

исполняющий обязанности директора: Закурко Андрей Петрович

юридический и почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

телефон: 261-04-76

ИНН 3664007986

КПП 366401001

Корреспондентский счет 30101810600000000681

БИК 042007681

Наименование платежа: благотворительная помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим места своего постоянного проживания.