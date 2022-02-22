В Воронеже открыли счет для помощи беженцам с Донбасса

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Департамент соцзащиты Воронежской области сообщил об открытии счета для приема финансовой помощи для нужд беженцев из Луганской и Донецкой республик.
Оказать помощь может любой житель, а таже организации и предприятия, работающие в регионе.
Средства для беженцев принимают в Автономном учреждении области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения» на расчетный счет: 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж.
полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»
краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»
исполняющий обязанности директора: Закурко Андрей Петрович
юридический и почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
телефон: 261-04-76
ИНН 3664007986
КПП 366401001
Корреспондентский счет 30101810600000000681
БИК 042007681
Наименование платежа: благотворительная помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим места своего постоянного проживания.