В Воронеже заработал единый номер «горячей линии» для беженцев из ДНР и ЛНР

Люди с Донбасса могут позвонить на телефоны единой "горячей линии" по любым возникающим у них вопросам. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, приехавшие в Воронежскую область, смогут позвонить на специально «горячую линию», если у них возникнут какие-либо проблемы. Бесплатные номера работают круглосуточно, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 22 февраля.

Телефоны «горячей линии»: 8 800 350 26 52, +7 (473) 262 78 75 (для звонков из Воронежа).

Звонящие сначала попадут на голосовое меню, которое поможет уточнить вопрос. Операторы смогут переключить на органы власти за подробной консультацией, если запрос будет выходить за пределы их компетенции. Для удобства на «горячей линии» сформировано голосовое меню, содержащее основную информацию.

Кроме того, организовали аналогичные «горячие линии» в департаменте социальной защиты Воронежской области. В него можно дозвониться по номерам: 8 (473)212 68 87 и 272 78 14. Также опубликован список телефонов территориальных управлениях соцзащиты:

Железнодорожный район Воронежа: 8 (473)223 08 44;

Коминтерновский район Воронежа: 8 (473)234 37 28, 246 44 72;

Левобережный район Воронежа: 8 (473)243 04 92, 249 67 74;

Ленинский район Воронежа: 8 (473)278 24 86, 278 24 90;

Советский район Воронежа: 8 (473)278 82−09;

Центральный район Воронежа: 8 (473)255 34 40;

Аннинский: 8 (473 46)2 24 83;

Бобровский: 8 (473 50)4 14 77;

Богучарский: 8 (473 66)2 15 02;

Борисоглебский: 8 (473 54)6 48 22, 6 18 63;

Бутурлиновский: 8 (473 61)2 12 40;

Верхнемамонский: 8 (473 55)5 70 67;

Верхнехавский: 8 (473 43)7 25 12, 7 14 00;

Воробьевский: 8 (473 56)3 19 75;

Грибановский: 8 (473 48)3 08 17;

Калачеевский: 8 (473 63)2 69 43, 2 06 16, 2 11 53;

Каменский: 8 (473 57)5 41 21;

Каширский: 8 (473 42)4 10 92;

Кантемировский: – 8 (473 67)6 26 90;

Лискинский: 8 (473 91)4 41 12;

Нижнедевицкий: 8 (473 70)5 27 66, 5 13 84;

Нововоронеж: 8 (473 64)2 41 68, 5 08 31;

Новоусманский: 8 (473 41)5 35 97;

Новохоперский: 8 (473 53)3 15 80;

Ольховатский: 8 (473 95)4 12 40, 4 08 57, 4 05 64;

Острогожский: 8 (473 754 20 70, 4 67 70;

Павловский: 8 (473 62)2 59 77, 2 51 88;

Панинский: 8 (473 44)4 86 07, 4 85 85, 4 77 02;

Петропавловский: 8 (473 65)2 10 73;

Поворинский: 8 (473 76)4 24 50, 4 24 51;

Подгоренский: 8 (473 94)5 31 25;

Рамонский: 8 (473 40)2 10 12;

Репьевский: 8 (473 74)2 24 97, 2 26 57;

Россошанский: 8 (473 96)2 24 10, 2 46 41;

Семилукский: 8 (473 72)2 80 01;

Таловский: 8 (473 52)2 14 57;

Терновский: 8 (473 47)5 11 32;

Хохольский: 8 (473 71)4 29 77;

Эртильский: 8 (473 45)2 31 57.

Напомним, в Воронежскую область приехали 3,3 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР. Они сейчас находятся в пунктах временного размещения или же у родственников и друзей (правда, таких меньшинство). В Воронеже открыли счет для помощи беженцам из Донбасса. А также организовали пункты сбора гуманитарной помощи.