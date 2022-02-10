В Воронеже еще один кинотеатр начал работу, несмотря на запрет властей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 10 февраля открылась касса "Спартака" по продаже билетов на сеансы фильмов. Кинотеатр стал третьим в городе, открывшимся, несмотря на запрет властей. С 1 по 16 февраля по указу губернатора из-за ситуации с ковидом приостановлена деятельность театров, кинотеатров, цирков, кинозалов. Но несмотря на ограничения продолжают работать два кинотеатра сети "Синема парк", мотивировав тем, что они входят в перечень системообразующих предприятий.

Руководство кинотеатра "Спартак" подтвердило, что касса открылась, но не стало комментировать свои действия. Однако мотивация владельцев понятна и так.

Накануне директора воронежских кинотеатров подписали письмо к губернатору с просьбой снять часть ограничений и разрешить объектам работать, соблюдая предписания Роспотребнадзора (вход по QR-кодам, масочный режим, социальная дистанция, заполняемость не более 50%, дезинфекция). Иначе, как отмечается в документе, киноиндустрия в регионе просто умрет - надо платить зарплаты, оплачивать счета, а вместо прибыли - одни убытки.

9 февраля открытое письмо к властям с просьбой открыть театры с условием соблюдения предписаний Роспотребнадзора опубликовал также худрук Камерного театра Михаил Бычков. А директор Никитинского театра Ирина Алексеева заявила, что с 10 февраля театр будет давать спектакли.