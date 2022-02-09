Худрук Воронежского Камерного театра предложил снять запрет на работу театров из-за ковида

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 февраля в СМИ прислали заявление художественного руководителя Камерного театра Михаила Бычкова по поводу ситуации с закрытыми храмами искусства в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу. В документе творец недоумевает, почему в Воронеже продлили ограничения на работу театров и кинотеатров (и почему в обход указа губернатора работают два крупных кинокомплекса)?

- Насколько мне известно, наш регион - единственный в стране, где театры закрыты! И не потому, что он самый уязвимый, самый пораженный пандемией, а потому, что театр, как и другие виды искусства, не находятся у нас в числе приоритетов, - сетует Михаил Владимирович. - Зрители, которых лишают возможности посещать театры, трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушается творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками.

Худрук напоминает, что в течение пандемии воронежские театры соблюдают все установленные Роспотребнадзором меры предосторожности - на спектакли пропускают только здоровых вакцинированных зрителей (на входе проверяют QR-коды или сертификаты о прививках), в масках и в количестве 50 процентов от вместимости зала.

Михаил Бычков уверен, что зрителям необходима духовная пища не меньше, чем еда и физическое здоровье.

- Ждать еще неделю, пока соберется оперштаб, неправильно. Я призываю ответственных руководителей безотлагательно уделить внимание этой проблеме, проанализировать реальную ситуацию с посещением воронежских театров и, по возможности, скорректировать принятые решения. Каждый день дорог! – резюмирует худрук Камерного театра.

Напомним, театры, кинотеатры, концертные площадки и цирки в Воронежской области закрыли с 1 по 9 февраля, а потом продлили срок по 16 февраля – из-за тревожной ситуации с ковидом. За неделю с 25 января произошло резкое увеличение ежедневного прироста заболевших – с 800 человек до 4000 (максимум – 4891 заболевший - был зарегистрирован в воскресенье, 6 февраля). Вследствие первой недели ограничений наблюдается небольшое улучшение ситуации: по состоянию на утро, 9 февраля, зарегистрировано 3288 новых случаев ковида в регионе.