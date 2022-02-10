Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 февраля 2022 5:29

В Воронеже Никитинский театр возобновляет работу, несмотря на ковидные ограничения

Директор независимого учреждения призналась, что иначе артистам нечем будет платить зарплату
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр возобновляет работу с 10 февраля, несмотря на указ губернатора о приостановлении деятельности театров, кинотеатров, концертных залов и цирков по 16 февраля из-за тревожной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила директор Никитинского Ирина Алексеева на своей странице в соцсети 9 февраля.

- Так как Никитинскому театру никто не покроет ущерб данного закрытия, потому что он частный, то я выбираю коллектив и его материальное благополучие. Сносить такие издевательские меры больше нет возможности, - отметила Ирина Алексеева.

За невыполнение указа губернатора учреждение могут оштрафовать и закрыть на три месяца.

Никитинский театр уже был в 2021-м году на грани закрытия из-за потери доходов в пандемию, его удалось чудом спасти.

Напомним, 9 февраля худрук Камерного театра Михаил Бычков призвал власти снять запрет на работу театров в пандемию