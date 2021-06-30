В Воронеже спасли Никитинский театр, оказавшийся на грани банкротства

Борис Алексеев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже спасли Никитинский театр. 23 июня его создатели Борис и Ирина Алексеевы пожаловались на тяжелейшее финансовое положение. Руководители независимой труппы задумывались о банкротстве из-за накопившихся долгов по аренде и зарплате из-за ситуации с коронавирусом, когда половину пандемийного 2020-го театр не мог играть спектакли, проедая накопления, а в 2021-м работает на половину загрузки из-за коронавирусных ограничений.

Помощь пришла от бывшего губернатора Воронежскои области, а ныне зампреда Госдумы РФ Алексея Гордеева, известного театрала.

- В самые короткие сроки театру была оказана существенная финансовая поддержка, которая позволит нам продолжить творческую деятельность. Это для нас второй день рождения! Вы действительно спасли театр от гибели. Никакие высокие слова не передадут наших эмоции , - поблагодарил мецената худрук Никитинского театра Борис Алексеев.

Театр спас Алексей Гордеев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр работает в Воронеже пять лет. Труппа постоянный участник международных и российских театральных фестивалей. Никитинский - организатор фестиваля независимых театров «Центр» и школы драматургии. Получил три номинации театральной премии «Золотая маска» за сезон 2019/20.