В Воронеже из-за недостатка финансов может закрыться Никитинский театр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр находится на грани закрытия, сообщили 23 июня его создатели и руководители Борис и Ирина Алексеевы. Вместо празднования пятилетия труппа готовится к процедуре банкротства. По словам Алексеевых, положение театра из-за ограниченной работы в самоизоляцию и отсутствия финансирования доведено буквально до крайней точки.

- За пять лет нам удалось пройти стремительный путь. В нашем театре ставят спектакли ведущие театральные режиссеры - Дмитрий Егоров, Иван Комаров, Николай Русский, Юлия Каландаришвили, Олег Христолюбский, Юрий Муравицкий. На следующий сезон запланированы спектакли в постановке Михаила Бычкова и Андрея Прикотенко. Но мы вынуждены сообщить, что эти планы под угрозой, - говорят в открытом письме к властям создатели театра.

Борис Алексеев. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К 2020 году небольшой независимый театр вышел на стабильный рост, но тут ударила пандемия и изоляция. Весна и лето 2020-го вынудили дирекцию Никитинского потратить все накопленные средства на сохранение театра. Пришлось отменить фестиваль «Центр» из-за отказа генерального спонсора поддерживать форум. Весь сезон 2020-2021 труппа работает в условиях дефицита средств и жестком режиме экономии. А заполняемость залов культурных учреждений, по указу губернатора, - снова не более 50%.

- Все эти годы мы получали периодическую небольшую поддержку от наших попечителей. Это представители небольших бизнесов, мы им безумно благодарны, но их поддержка не способна закрыть все необходимые статьи расходов. Еще в октябре 2020 года мы обращались в департамент культуры с просьбой о поддержке, однако Никитинский до сих пор ее не получил. Хотя нас успокаивали - театр будет сохранен, поддержка будет, в виде гранта, правда, ее нельзя потратить на выплату зарплат сотрудникам. Но и этого нет. Деньги нам необходимы для людей - артистов и технических сотрудников, тех, кто ежедневно работает на спектаклях. На новые спектакли мы заработаем сами, - говорят в открытом письме супруги Алексеевы. - Мы вынуждены сообщить, что Никитинский театр не доживет до сентября 2021 года. Мы лишены всяческих средств, доходов от неполных залов не хватает. Нам нечем заплатить отпускные сотрудникам. У нас нет средств на срочный ремонт неисправностей помещения. У нас накопились долги по аренде и авторским отчислениям. Мы не можем продолжать работать и реализовывать планы. Мы пока не знаем всех тонкостей, но, видимо, нам придется пройти процедуру банкротства... Мы обращаемся к театральному сообществу России, Союзу театральных деятелей, худрукам и директорам, критикам и режиссерам, губернатору Воронежской области, к ведущим воронежским политикам. Помогите нам найти возможность не умирать, не исчезать…

Напомним, Никитинский театр - участник международного Платоновского фестиваля, Международного театрального фестиваля «Радуга» (Санкт-Петербург), трижды номинант на театральную премию «Золотая маска».