В Воронеже кинотеатры «Синема-парк» не закрылись, несмотря на требование оперштаба

Кинотеатры, оказывается, тоже могут быть системообразующими предприятиями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кинотеатры «Синема-парк», работающие в двух воронежских торговых центрах, решили не приостанавливать свою работу, несмотря на требование регионального опершаба. Напомним, решение о приостановке деятельности развлекательных заведений приняли 1 февраля. Кроме кинотеатров, запретили работать театрам, циркам и концертным организациям.

Администратор одного из воронежских кинотеатров «Синема-парк» пояснила, почему он не закрывается:

- Дело в том, что с 2020 года наша сеть кинотеатров признана системообразующим предприятием. А на таковые распоряжения о приостановке деятельности не распространяется. Мы соблюдаем все антиковидные правила. В период пандемии по факту заполняется не более 2-3 процентов зала, от зрителей мы требуем заходить только в масках.