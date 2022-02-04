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Общество4 февраля 2022 12:23

В Воронеже кинотеатры «Синема-парк» не закрылись, несмотря на требование оперштаба

Администратор развлекательного заведения утверждает, что они не подпадают под указ, так как являются системообразующим предприятием
Юрий КОЗЛОВ
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Кинотеатры, оказывается, тоже могут быть системообразующими предприятиями.

Кинотеатры, оказывается, тоже могут быть системообразующими предприятиями.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кинотеатры «Синема-парк», работающие в двух воронежских торговых центрах, решили не приостанавливать свою работу, несмотря на требование регионального опершаба. Напомним, решение о приостановке деятельности развлекательных заведений приняли 1 февраля. Кроме кинотеатров, запретили работать театрам, циркам и концертным организациям.

Администратор одного из воронежских кинотеатров «Синема-парк» пояснила, почему он не закрывается:

- Дело в том, что с 2020 года наша сеть кинотеатров признана системообразующим предприятием. А на таковые распоряжения о приостановке деятельности не распространяется. Мы соблюдаем все антиковидные правила. В период пандемии по факту заполняется не более 2-3 процентов зала, от зрителей мы требуем заходить только в масках.

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