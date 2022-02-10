Директора воронежских кинотеатров попросили власти отменить ковидные ограничения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Директора воронежских кинотеатров просят власти снять ковидные ограничения и открыться для зрителей с соблюдением требований Роспотребнадзора. Руководители «Максимир», «Юность», «Левый берег», «Пролетарий», Star&Mlad в открытом письме к губернатору Александру Гусеву говорят о катастрофической ситуации в отрасли из-за постоянных закрытий объектов из-за сложной эпидобстановки.

- Каждый кинотеатр Воронежа в полном объеме выполняет все рекомендации Роспотребнадзора. Посетители в обязательном порядке предъявляют QR-коды для посещения кинотеатров. Сотрудники прошли все этапы вакцинации. Средняя заполняемость залов кинотеатров часто не превышает и 20%, при разрешенной 50-процентной заполняемости, - говорится в документе. - По итогам прошедшего 2021 года, посещаемость кинотеатров (кинозалов) зрителями упала от 85% до 92 %. В такой ситуации не понимаем, почему именно кинотеатры оказались закрытыми, а не другие отрасли, посещаемость которых постоянно высокая, мы имеем ввиду торговые центры, заведения общепита, общественный транспорт.

Руководители кинотеатров сетуют, что с каждым днем растут долговые обязательства по арендным, коммунальным, договорным, налоговым и кредитным платежам, и крайне сложно выплачивать зарплату работникам, так как за период пандемии у них не осталось никаких резервных фондов.

- Сотрудники кинотеатров, их семьи, находятся в крайне тяжелой ситуации: ипотеки, кредиты, коммунальные и арендные платежи для них никто не отменял, в том числе ежегодную индексацию повышения цен как на коммунальные услуги, так и ежегодное повышение цен на продуктовую корзину. Мы все остались наедине со своими долгами и проблемами. По состоянию на сегодняшний день, мы пытаемся сохранить рабочие места и выплачиваем зарплату. Но без финансовой помощи от государства киноиндустрия в регионе перестанет существовать, несколько сотен людей останутся без работы, без средств. Каждый из кинотеатров Воронежа столкнулся с дефицитом кадров, так как в связи с постоянными закрытиями, сотрудники не хотят работать в ненадежной отрасли.

Кроме того, директора недоумевают, почему минуя запрет на приостановление деятельности, работает сеть кинотеатров «Синема парк».

- Просим пересмотреть ситуацию с закрытием кинотеатров и разрешить работать, соблюдая все предписания Роспотребнадзора, - резюмируется в письме.

Напомним, 9 февраля в открытом письме к властям обратился худрук Камерного театра Михаил Бычков, который тоже попросил открыть театры при условии соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. А директор независимого Никитинского театра Ирина Алексеева заявила, что их театр с 10 февраля начинает работу, потому что иначе сотрудники останутся без средств к существованию.

Напомним, с 1 по 16 февраля воронежские театры, кинотеатры, концертные залы и цирки должны приостановить деятельность из-за серьезной ситуации с коронавирусом.