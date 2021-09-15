В Воронеже коммунальщики заявили о ликвидации аварии водопровода на левом берегу

Финальная часть ремонтных работ. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В среду, 15 сентября, в 9.52 ремонт водопровода диаметром 1000 миллиметров на улице Урывского Железнодорожного района был завершен. С этого момента в сети начали подавать воду. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Коммунальщики заявили, что давление уже вышло на нормативные показатели. А значит, вода в домах на улице Урывского, если ее уже не дали, должна скоро появиться.

Напомним, именно понижение давления в сетях около 9.30 14 сентября стало сигналом об аварии. Около полудня коммунальщики нашли место прорыва трубы – недалеко от дома № 13 на улице Урывского. Большинство домов Левобережного и Железнодорожных районов, которые обслуживаются этим водопроводом, перевели на резервные линии. Но два десятка зданий на улице Урывского оставались без воды целые сутки. Ее подвозили по двум адресам.

Работники прокуратуры Воронежа проводят проверку по факту аварии и длительного отключения воды.