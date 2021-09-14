Мэр Воронежа рассказал о сроках устранения аварии на водопроводе на левом берегу

На улице Урывского люди стоят в очереди за водой. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин дал подробный комментарий о ходе работ на месте крупной коммунальной аварии в районе улице Урывского, 13 в Левобережном районе:

- Обнаружены трещины на раструбе чугунного водовода. Если других повреждений не увидят, то после откачки воды на место дефекта установят бандаж (он уже доставлен), потом проведут сварочные работы. С чугуном работать сложнее и дольше, чем со сталью, кроме того могут быть выявлены другие повреждения, которые потребуют замены участка трубы. В любом случае надеемся ночью аварию устранить, начать заполнение системы, чтобы подать людям воду. Максимально, что можно переключить, переключили на второй водовод. Дал указания всем районным управам и «РВК-Воронеж» организовать подвоз воды, на улице Урывского он уже есть.

В мэрии чуть позже сообщили, что, по информации управы Левобережного района, весь район сейчас с водой, включая верхние этажи, за счет перевода на резервную линию. В Железнодорожном ситуация схожая, но не совсем. Там воды нет в двух десятках домов на улице Урывского.

Напомним, об аварии стало известно в 9.30 14 сентября, когда специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили понижение давления в сети. Около полудня они нашли место аварии – поврежденный участок залегал на глубине около четырех метров. Тогда же приступили к ремонту.