В Воронеже обнаружили место крупного прорыва водопровода на левом берегу

Коммунальщики определяют, сколько домов вынуждены будут оставить без воды на время ликвидации аварии Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Во вторник, 14 сентября, около полудня в Левобережном районе определили место крупной коммунальной аварии. Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили утечку на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров в районе улицы Урывского.

Пока удалось только обнаружить место прорыва трубопровода в районе улицы Урывского. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Сейчас коммунальщики проводят перекрытия воды и переключения части домов, которых это коснулось, на резервные линии. После окончания этих работ станет понятно, сколько жителей левого берега Воронежа останется без воды и как долго это продлится.

Напомним, утром14 сентября бригады «РВК-Воронеж» обнаружили, что на сетях в Левобережном районе упало давление. Причину этого удалось найти только сейчас.

«КП-Воронеж» продолжает следить за развитием коммунального ЧП.