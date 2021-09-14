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Происшествия14 сентября 2021 12:19

В Воронеже обнаружили место крупного прорыва водопровода на левом берегу

Коммунальщики определяют, сколько домов вынуждены будут оставить без воды
Юрий КОЗЛОВ
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Коммунальщики определяют, сколько домов вынуждены будут оставить без воды на время ликвидации аварии

Коммунальщики определяют, сколько домов вынуждены будут оставить без воды на время ликвидации аварии

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Во вторник, 14 сентября, около полудня в Левобережном районе определили место крупной коммунальной аварии. Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили утечку на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров в районе улицы Урывского.

Пока удалось только обнаружить место прорыва трубопровода в районе улицы Урывского.

Пока удалось только обнаружить место прорыва трубопровода в районе улицы Урывского.

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Сейчас коммунальщики проводят перекрытия воды и переключения части домов, которых это коснулось, на резервные линии. После окончания этих работ станет понятно, сколько жителей левого берега Воронежа останется без воды и как долго это продлится.

Напомним, утром14 сентября бригады «РВК-Воронеж» обнаружили, что на сетях в Левобережном районе упало давление. Причину этого удалось найти только сейчас.

«КП-Воронеж» продолжает следить за развитием коммунального ЧП.