В Воронеже воду лишенным ее жителям левого берега подвезли еще по одному адресу

Бочка с технической водой на Урывского, 17в. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

На улице Урывского Железнодорожного района, по-прежнему остающейся без воды в кранах, ее подвезли еще по одному адресу: к дому № 17в. Ранее ее можно было взять только у дома № 13.

- Пока привезли бочку с технической водой, но скоро должна подъехать машина и с питьевой, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж».

Напомним, около 9.30 14 сентября специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили понижение давления в сетях на левом берегу. Около полудня нашли место прорыва трубы водопровода диаметром 1000 миллиметров недалеко от дома № 13 по улице Урывского. Ремонт обещают закончить в ночь с 14 на 15 сентября. А пока дома переключили на резервные линии. В мэрии уверяют, что таким образом воду удалось вернуть практически во все квартиры. Кроме той самой улицы Урывского.

Тем временем в прокуратуре Воронежа заявили о начале проверки обстоятельств этой коммунальной аварии.