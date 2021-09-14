В Воронеже прокуратура начала проверку обстоятельств аварии на водопроводе на левом берегу

На место аварии приехал мэр Воронежа Вадим Кстенин. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В прокуратуре Воронежа сообщили о начале проверки по факту аварии на трубопроводе на улице Урывского. Напомним, все началось с того, что в 9.30 специалисты «РВК-Воронеж» заметили резкое понижение давления в сети. Около полудня обнаружили, что недалеко от дома № 13 по улице Урывского прорвалась труба диаметром 1000 миллиметров.

Сейчас на месте ЧП идет ремонт. Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что аварию могут устранить к ночи с 14 на 15 сентября. Позже в мэрии сообщили, что вода есть во всех домах Левобережного и большей части Железнодорожного районов за счет подключения резервных линий. Краны по-прежнему так и не заработали только в двух десятках домов на улице Урывского.