В Воронеже на воду на улицу Урывского не вернут и ночью

Предстоит отремонтировать большой участок трубы. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Жителям улицы Урывского Железнодорожного района не дадут воду и в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин:

- Управление ЖКХ докладывает: все-таки малыми силами не обойдемся, придется вырезать и менять участок «тысячника». Левобережный и Железнодорожный районы сейчас с водой. Но горожане в двух десятках домов на Урывского остаются без нее. Поэтому организовали подвоз и приложим все усилия, чтобы вернуть людям воду как можно скорее. В три часа утра проведу совещание на месте утечки, оценим ситуацию, поймем, в какие сроки сможем начать заполнение системы.

Напомним, аварию обнаружили около 9.30 14 сентября, когда на левом берегу заметили понижение давления в водяных сетях. Около полудня работники «РВК-Воронеж» нашли место прорыва трубы в районе дома № 13 на улице Урывского. Начали ремонт, а дома стали переводить на резервные участки снабжения водой. В результате большинство домов ее получили. Кроме улицы Урывского. Туда подвозят воду в бочках у домам №№ 13 и 17в.

В прокуратуре Воронежа организовали проверку обстоятельств прорыва трубы.