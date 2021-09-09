Дело бывшего замначальника ГИБДД Воронежской области о недвижимости на 50 млн не удалось «разморозить»

Игорь Качкин после скандала с квартирами не удержался и на посту начальника тыла отдела полиции по Панинскому району. Фото: из архива «КП»

В Первом кассационном суде общей юрисдикции рассмотрели жалобу прокурора Воронежской области Николая Савруна на «заморозку» дела «многоквартирного» бывшего замначальника региональной ГИБДД Игоря Качкина. И оставили ее без удовлетворения.

Напомним, еще в середине февраля 2020 года прокуратура начала выяснять обстоятельства приобретения 22 объекта недвижимости, среди которых были квартиры, и нежилые помещения, в новостройках на Олимпийском бульваре в Воронеже. За них Игорь Качкин либо его родители заплатили 50 миллионов рублей в 2012-2018 годах. В прокуратуре и в ходе служебной проверки в региональном ГУ МВД посчитали, что легальный уровень доходов ни замглавы региональной ГИБДД, ни его отца и матери не позволяли потратить такую огромную сумму на покупку недвижимости. Игорь Качкин уверял, что его родители – местные предприниматели – сами накопили эту огромную по районным меркам сумму. И просто решили инвестировать ее в недвижимость.

23 января умер отец Игоря Качкина Николай. В связи с этим разбирательство по квартирам поставили на паузу, несмотря на протест прокуратуры.

А 19 июля Игоря Качкина задержали в Воронеже уже по другому делу. На этот раз обычному уголовному. Ранее с должности заместителя начальника региональной ГИБДД его убрали на пост начальника тыла отдела полиции Панинского района. Уже на этом месте работы он, по данным следствия, попытался помочь своему знакомому получить права без экзаменов. Как полагают силовики, Качкин предложил 30 тысяч рублей одному из полицейских. А взамен просил «обеспечить» знакомому права.

Гаишник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в службу собственной безопасности. Возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в значительном размере». В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что Игорь Качкин признал свою вину. Вскоре его уволили из полиции.