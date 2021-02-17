Сотрудники прокуратуры Воронежской области обжаловали приостановление дела бывшего замглавы региональной ГИБДД Игоря Качкина. Разбирательство по возможному обращению в доход государства 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей поставили на паузу из-за смерти его отца Николая Качкина. Дело в том, что недвижимость была оформлена на родителей бывшего крупного начальника ГИБДД. А после смерти одного из них нужно полгода для оформления наследства.В надзорном ведомстве полагают, что причины для приостановки дела нет никакой. Если в суде посчитают, что квартиры нужно отобрать в собственность государства, то о каком наследстве может идти речь? А если позицию надзорного ведомства признают недоказанной, то никто не мешает наследникам вступить в свои права тогда, когда им положено по закону.Напомним, скандал возле 22 квартир в новостройках на Олимпийском бульваре, за которых Игорь Качкин либо его родители заплатили 50 миллионов рублей в 2012-2018 годах, стал достоянием общественности в середине февраля 2020 года. В прокуратуре и в ходе служебной проверки в региональном ГУ МВД посчитали, что легальный уровень доходов ни замглавы региональной ГИБДД, ни его отца и матери не позволяли потратить такую огромную сумму на покупку недвижимости.Игорь Качкин сразу после сообщения о том, что у его родителей собираются отнять квартиры, заявил, что не имеет к их покупке никакого отношения. И у него есть якобы только одна, причем достаточно скромная, да комната в общаге. После этого он предпочел хранить молчание. Родители Игоря Качкина в то же время заявляли, что у них был солидный бизнес в Грибановском районе, в частности, автомойка и кафе. А также имелись накопления с тех пор, как Николай Качкин был директором местной мебельной фабрики.Такой же позиции придерживались адвокаты, предоставлявшие на судебных заседаниях заключения экспертов, якобы подтверждающие эти огромные по региональным меркам доходы. Представители прокуратуры возражали. По их мнению, все представленные защитой документы- просто попытка подогнать любые виды доходов, чтобы набрать те самые 50 миллионов. При этом не учитывались затраты, которые требовал бизнес отца и матери высокопоставленного гаишника.А Игоря Качкина тем временем на его службе понизили с замглавы региональной ГИБДД до должности начальника тыла ОМВД по Панинскому району.