2020-04-28T11:58:56+03:00
Общество

Заместителя главы воронежского УГИБДД, не сумевшего объяснить покупку квартир на 50 миллионов, сослали в район

Теперь Игорь Качкин будет работать в Панино начальником тыла
Юрий КОЗЛОВ
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Игоря Качкина после скандала с дорогой недвижимостью отправили служить в район. И уже не в ГИБДД.Игоря Качкина после скандала с дорогой недвижимостью отправили служить в район. И уже не в ГИБДД.Фото: из архива «КП»
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В ГУ МВД России по Воронежской области приняли решение по поводу дальнейшей судьбы замешанного в громком скандале заместителя начальника региональной ГИБДД. Игорь Качкин теперь будет служить начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району. Очевидно, что это понижение по службе. Впрочем, не сказать, чтобы неожиданное.

Напомним, в конце февраля в прокуратуре сообщили о шокирующих результатах проверки финансовых дел Качкина и его родственников. Оказалось, что родители высокопоставленного гаишника купили себе 31 объект недвижимости аж на 63 миллиона рублей. Причем в семи сделках на общую сумму 23,3 млн. Качкин принимал участие лично по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

По данным надзорного ведомства, заместитель начальника региональной ГИБДД не смог пояснить, на какие доходы он и его родители купили 22 объекта недвижимости на общую сумму 50 миллионов рублей. И все это добро у гаишника и его родственников на этом основании собрались отобрать в рамках гражданского дела. Его отдали на рассмотрение в Советский районный суд.

Сам Качкин рассказал нескольким СМИ о том, что реально имеет только квартиру и комнату в общежитии. А недвижимость была куплена на доходы родителей. Что подтвердил его отец. Он заявил, что приличные деньги заработал, когда владел автомойкой. Кроме того, был директором мебельного комбината – должность немаленькая, а значит, и доходы были соответствующие. Однако после высказываний по горячим следам больше комментариев по этому поводу ни у Качкина, ни у его родителей не было.

Первое судебное заседание по этому делу прошло 25 февраля. Заняло оно буквально несколько минут. Судья Раиса Боева заявила о самоотводе во избежание конфликта интересов. Дело в том, что ее сын работает в областной прокуратуре – то есть, стороне обвинения. На следующий день дело передали другой служительнице Фемиды. Однако судья Елена Наседкина так и не приступила к рассмотрению дела из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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