2020-02-14T16:13:16+03:00
Общество

В Воронеже у заместителя начальника регионального управления ГИБДД могут отобрать недвижимость на 50 миллионов рублей

По данным прокуратуры, полицейский не смог сказать, откуда у него доходы, позволившие купить это имущество
Юрий КОЗЛОВ
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По данным прокуратуры, родители заместителя начальника регионального ГИБДД заплатили за 31 объект недвижимости 63 миллиона рублей.По данным прокуратуры, родители заместителя начальника регионального ГИБДД заплатили за 31 объект недвижимости 63 миллиона рублей.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Прокурор Воронежской области Александр Гулягин предъявил иск к одному из заместителей начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. Руководитель регионального надзорного ведомства требует передать в государственную собственность 22 объекта недвижимости, принадлежащие высокопоставленному полицейскому. Стоят они 50 миллионов рублей.

Дело в том, что по материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители заместителя начальника купили 31 объект недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Однако имеющиеся у них доходы не позволяли сделать такие масштабные покупки. Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал участие в семи из этих сделок на общую сумму 23,3 миллиона рублей по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

В полиции прокомментировали эту ситуацию:

- В ГУ МВД России по Воронежской области осуществили мероприятия по контролю за расходами, в ходе которой выявили фактическое несоответствие расходов доходам непосредственно государственного служащего. В результате он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Иск будут рассматривать в Советском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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