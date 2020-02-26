2020-02-26T13:09:13+03:00
Происшествия

Назначили нового судью по делу о конфискации недвижимости на 50 миллионов у заместителя начальника УГИБДД Воронежской области и его родителей

Им стала Елена Наседкина
Юрий КОЗЛОВ
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Громкое дело Игоря Качкина в Советском районном суде, похоже, будут рассматривать долго.Громкое дело Игоря Качкина в Советском районном суде, похоже, будут рассматривать долго.Фото: с сайта Советского районного суда.
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В Советском районном суде определились с новым судьей, который будет принимать решение по делу заместителя начальника УГИБДД Воронежской области Игоря Качкина и его родителей. Напомним, 25 февраля по нему состоялось первое заседание, длившееся буквально несколько минут. Судья Раиса Боева взяла самоотвод из-за возможного конфликта интересов. Дело в том, что в областной прокуратуре, представляющей сторону обвинения, работает ее сын.

- Дело теперь будет рассматривать гражданский судья Елена Наседкина, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда. – Дату нового заседания определят позднее.

По данным следствия, родители Игоря Качкина купили 31 объект недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Однако силовики полагают, что имеющиеся у них доходы не позволяли потратить такую сумму. Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал участие в семи из этих сделок на общую сумму 23,3 миллиона рублей по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

В итоге Игорь Качкин и его родители, как сообщили в региональной прокуратуре, не подтвердили доходы на 50 миллионов рублей, на которые были куплены 22 объекта недвижимости.

Адвокат родителей высокопоставленного гаишника Ирина Чернышева полагает, что проверка приобретения имущества отца и матери Игоря Качкина была проведена неправомерно. Она утверждает, что согласно букве закона, чиновник должен отчитываться, кроме себя, только за жену и несовершеннолетних детей. В прокуратуре Воронежской области придерживаются прямо противоположной точки зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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