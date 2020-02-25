Почему судья взяла самоотвод в деле о конфискации имущества замначальника УГИБДД по Воронежской области на 50 миллионов

25 февраля судебное заседание по громкому делу заместителя начальника УГИБДД по Воронежской области, 40-летнего подполковника Игоря Качкина, завершилось, едва успев начаться. На суде ни высокопоставленного гаишника, ни его родителей не было. В кулуарах пояснили, что они были бы обязаны явиться, только если бы рассматривалось уголовное дело. А на данный момент процесс идет по гражданскому.

Напомним, по результатам проверки, родители заместителя начальника приобрели 31 объект недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Однако силовики полагают, что имеющиеся у них доходы не позволяли сделать такие «крутые» покупки. Заместитель начальника регионального управления ГИБДД лично принимал участие в семи из этих сделок на общую сумму 23,3 миллиона рублей по нотариальной доверенности, оформленной его матерью. Игорь Качкин не смог отчитаться, на какие доходы он и его родители приобрели 22 объекта недвижимости на сумму 50 миллионов рублей. В полиции ограничились тем, что привлекли 40-летнего подполковника к строгой дисциплинарной ответственности. Речь об увольнении пока не идет.

По сути, заседание почти полностью состояло из небольшого монолога судьи.

- Заявляю о своем самоотводе. Дело в том, что у меня есть родственник, работающий в областной прокуратуре, - сообщила Раиса Боева.

Возражений ни у представителей прокуратуры, ни у адвоката не было. После этого Раиса Боева объявила о завершении заседания.

Адвокат Игоря Качкина Ирина Чернышева заявила, что, по ее мнению, родители высокопоставленного гаишника не обязаны объяснять происхождение 50 миллионов, на которые купили недвижимость.

Ни представитель прокуратуры Виктор Кривцов (в центре), ни адвокат Ирина Чернышева против решения судьи не возражали.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Комментарий дал и сотрудник надзорного ведомства.

- Такой поворот дела для нас был неожиданным, - рассказал представитель прокуратуры Воронежской области Виталий Кривцов. - Хотя поступила судья в полном соответствии с Гражданским кодексом, имела право и даже обязана была это сделать. По делу могу сказать, что после проверки прокуратуры к нему подключилась и полиция. Позиция нашего ведомства: мы вправе проверить доходы не только госслужащего, но и членов его семьи. В России подобные расследования уже были, в Воронежской области - нет.

В пресс-службе Советского районного суда пояснили поступок Раисы Боевой:

- Дело в том, что в областной прокуратуре работает ее сын. Поэтому решение принято вполне логичное во избежание конфликта интересов. Ранее Боевой не попадали дела, входящие в компетенцию облпрокуратуры, иначе она была бы вынуждена поступить схожим образом. Надо отметить, что самоотвод мог быть официально подан только в рамках судебного заседания. Перевод дела другому судье обычно занимает день-два.

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