Дело бывшего замначальника УГИБДД по Воронежской области о недвижимости на 50 млн приостановили из-за смерти отца

Игорь Качкин пока может спокойно руководить тылом панинской полиции. Фото: из архива «КП»

Рассмотрение дела бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина приостановили из-за смерти его отца. Об этом рассказали в Советском районном суде. Дело «заморозили» во вторник, 2 февраля.

- Продолжение его рассмотрения будет не раньше, чем через полгода, когда вступят в свои права наследники, - пояснили в суде.

По сведениям источника «КП», Николай Качкин умер от коронавируса 23 января. Адвокат его сына Вера Белкина не исключает, что суд может возобновиться и раньше, если прокуратура обжалует решение о приостановлении дела. Но вероятность этого крайне мала.

Напомним, скандал по поводу неподтвержденных доходами покупок 22 объектов недвижимости на 50 миллионов рублей разгорелся в середине февраля 2020 года. Расследование инициировала прокуратура, затем проверку провели в региональном ГУ МВД.

По версии представителей силовых ведомств, квартиры и другие объекты недвижимости, оформленные на родителей Игоря Качкина, на самом деле он приобретал для себя. И все это добро у гаишника и его родственников собирались отобрать в рамках гражданского дела. Адвокаты настаивали на том, что мать и отец высокопоставленного гаишника имели доходный бизнес и сами накопили такие большие деньги.

Сразу после того, как стало известно о проверке прокуратуры, принесшей такие результаты, Игорь Качкин в интервью ряду СМИ заявлял, что на самом деле у него в собственности из недвижимости есть только квартира и комната в общежитии. А его ныне покойный отец заявил, что приличные деньги заработал, когда владел автомойкой. Кроме того, Николай Качкин был директором мебельного комбината с соответствующим уровнем доходов.

В нескольких судебных заседаниях адвокаты предоставляли заключения экспертов о том, что у родителей Игоря Качкина, действительно, была возможность накопить на эти очень дорогие покупки. А представители прокуратуры заявляли, что все эти документы – не что иное, как попытка подогнать любые виды доходов, чтобы набрать те самые 50 миллионов, без учета затрат, которые требовал бизнес отца и матери высокопоставленного гаишника.

Тем временем Игорь Качкин после того, как лишился должности заместителя начальника регионального УГИБДД, был переведен на работу начальником тыла в ОМВД по Панинскому району.