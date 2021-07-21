Под Воронежем экс-гаишник, чьи родители купили 22 квартиры на 50 миллионов, попался на взятке в 30 тысяч рублей

Игорь Качкин, похоже, не удержится и на посту начальника тыла ОМВД по Панинскому району. Фото: из архива «КП»

Ничему не научил скандал с 22 квартирами на сумму около 50 миллионов рублей бывшего высокопоставленного гаишника Игоря Качкина. Разбирательство по приобретению недвижимости, оформленной на его родителей, еще продолжается, а полицейский «заработал» себе новое уголовное дело.

В последнее время Игорь Качкин работал начальником тыла ОМВД по Панинскому району. И, по данным следствия, попытался помочь своему знакомому получить свои права, не заморачиваясь экзаменами. Как полагают силовики, Качкин предложил 30 тысяч рублей одному из полицейских. А взамен просил «обеспечить» знакомому права.

Гаишник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в службу собственной безопасности. Ну а дальше, как говорится, дело техники. 19 июля Качкина задержали в Воронеже. А вскоре возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в значительном размере». В региональном управлении Следственном комитете сообщили, что Игорь Качкин признал свою вину.

Экс-заместителя руководителя областного ГИБДД вообще в последнее время преследуют беды. Напомним, в середине февраля 2020 года прокуратура начала выяснять обстоятельства приобретения 22 квартир в новостройках на Олимпийском бульваре в Воронеже. За них Игорь Качкин либо его родители заплатили 50 миллионов рублей в 2012-2018 годах. В прокуратуре и в ходе служебной проверки в региональном ГУ МВД посчитали, что легальный уровень доходов ни замглавы региональной ГИБДД, ни его отца и матери не позволяли потратить такую огромную сумму на покупку недвижимости. Игорь Качкин уверяет, что его родители – местные предприниматели – сами накопили эту огромную по районным меркам сумму. И просто решили инвестировать ее в недвижимость.

Но гораздо более страшная беда стряслась в начале 2021 года – 23 января умер отец Игоря Качкина Николай. В связи с этим разбирательство по квартирам поставили на паузу, несмотря на протест прокуратуры.

И вот теперь новый скандал. Казалось бы, после такого пристального интереса к своей персоне пытаться давать взятки себе дороже. Однако, видимо, Качкин полагал, что в районе, где от областного начальства далеко, этот номер «прокатит». Но, похоже, за него, действительно взялись всерьез.