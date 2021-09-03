В Воронеже на улице Кольцовской из задымившегося маршрутного автобуса высадили пассажиров

- На улице Кольцовской задымился маршрутный автобус №9кс. Водитель высадил пассажирок и уехал, - такое сообщение выложили воронежцы в соцсетях 3 сентября, прикрепив видео, на котором видно, как от общественного транспорта действительно идет какой-то непонятный «пар».

В пресс-службе мэрии сообщили, что у маршрутного автобуса подклинило тормозные колодки, ничего серьезного не произошло, однако машину пришлось направить на базу для устранения этой мелкой технической проблемы.

В последнее время участились случаи различных инцидентов с городским общественным транспортом. Мэр Воронежа даже поручил проверить городской транспорт после инцидента с возгоранием автобуса №90. Маршрутный ЛиАЗ загорелся днем 27 августа на улице Богдана Хмельницкого. Пассажиров успели эвакуировать.

На днях неподалеку от остановки «Дом культуры имени Кирова» столкнулись «ЛиАЗ», следующий по маршруту №14в, и «Газель», находящаяся на маршруте № 37а. Четыре пассажира пострадали.

До этого ДТП произошло напротив театра оперы и балета и здания областного правительства на площади Ленина. 46-летний водитель автобуса № 5А плохо себя почувствовал, не справился с управлением и врезался в столб. Удар пришелся на правое переднее крыло автобуса. Следователи по факту ДТП начали проверку. Пострадали две женщины.

Самым страшным ЧП стал взрыв маршрутного «ПАЗа» в Воронеже - сейчас подозревают, что в общественном транспорте сработало самодельное взрывное устройство.