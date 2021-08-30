В центре Воронежа водитель маршрутки врезался в столб: пострадала пассажирка

Автобус после удара об столб. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В понедельник, 30 августа, в 9.35 напротив театра оперы и балета и здания областного правительства на площади Ленина случилась авария. 45-летний водитель автобуса № 5А плохо себя почувствовал, не справился с управлением и врезался в столб. Удар пришелся на правое переднее крыло автобуса, так что мужчина, сидевший за рулем, не пострадал.

- В ДТП получила травмы пассажирка, личность ее пока не установлена. Женщину отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.