Самодельное взрывное устройство называют основной причиной взрыва маршрутного автобуса в Воронеже

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«В автобусе сработало самодельное взрывное устройство» - такой «однозначный вывод» о ситуации со взрывом маршрутного «ПАЗа» в Воронеже опубликовали 3 сентября в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на информатора. По предварительным данным, мощность устройства составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте без поражающих элементов.

Ранее в интервью «КП» такую версию выдвигал подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов.

- Это похоже именно на самодельное безоболочное взрывное устройство внутри автобуса, - рассуждает Филатов. - По цвету дыма похоже на взрывчатое вещество, которое могло содержать селитру или тротиловые компоненты. Белый дым, который был, свидетельствует об этом. Но меня настораживают показания очевидцев про долгое и яркое свечение. Это может говорить о том, что газовая составляющая тоже была, и она могла входить во взрывное устройства. Длительное свечение означает, что какая-то консистенция горела.

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Алексей Филатов предполагал, что сработало самодельное взрывное устройство, но при этом это был не теракт.

- Возможно, кто-то что-то вез с собой и произошел случайный взрыв. А само устройство нужно было для каких-то криминальных разборок. Например, для ликвидации своего партнера или просто для запугивания. Такие случаи бывают. Ну или разборки между конкурентами. Такое нельзя со счетов сбрасывать. В случае терроризма взрывное устройство было бы с поражающими элементами. Да и уже бы кто-то взял на себя ответственность за этот взрыв, - отмечал подполковник ФСБ в отставке.

Сценарий происшествия может быть самым непредсказуемым, как в Тольятти в 2007 году: тогда взорвался автобус маршрута №2. Оказалось, что у одного из пассажиров были «отклонения шизоидной формы». Парень собрал «адскую смесь» - применял аммиачную селитру, алюминиевую пудру и синтезированную перекись ацетона - и повез ее в автобусе. Взрыв мощностью в 2 кг в тротиловом эквиваленте унес жизни восьми человек.

О том, что причиной взрыва в воронежской маршрутке мог стать некий предмет, находившийся в печке салона либо рядом с ним, предполагали уже не раз. Специалисты Следственного комитета России и Национального антитеррористического комитета (НАК) занимаются этим делом. Региональные правоохранители данную ситуацию не комментируют. Впрочем, и их федеральные коллеги пока не сообщают об официальных причинах взрыва.

В результате взрыва маршрутки № 10а в Воронеже на улице Кольцовской 12 августа пострадало 26 человек, двое умерли в реанимации. Семьи двух погибших женщин получат по миллиону рублей. 22-летняя Ольга Черникова лишилась голени и умерла сразу после того, как ее привезли в БСМП, 55-летняя Татьяна Иванова скончалась сразу после операции.

Трое тяжелораненых, которые находятся в реанимации, получат по 500 тысяч рублей. Еще 12 человекам, которые получили травмы средней степени тяжести, выплатят по 100 тысяч рублей компенсации. По последним данным на стационарном лечении остаются 8 человек.