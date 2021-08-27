В Воронеже загорелся маршрутный автобус №90 с пассажирами

Фото с места ЧП. Фото – Никита Побежимов

Новый метановый ЛиАЗ №90 вспыхнул во время движения по маршруту возле мебельной фабрики на улице Богдана Хмельницкого днем в пятницу 27 августа. Автобус ехал из микрорайона Отрожка в Северный. Жертв удалось избежать: пассажиров экстренно эвакуировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вызов спасателям поступил в 15:26. Огонь удалось потушить за 10 минут.

Фото – Максим Соколов, Никита Побежимов

Как рассказали в региональном главке, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Заметили огонь сотрудники полиции, находившиеся на патрулировании в этом микрорайоне. Они в срочном порядке остановили маршрутку и помогли вывести людей.

Будут ли правоохранители проводить какую-либо проверку по факту возгорания, пока неизвестно, вопрос этот решается, – пояснили в ГУ МВД по региону.

Как пояснил председатель совета директоров ГК «Автолайн» Дмитрий Крутских, загоревшийся 90-й – машина совсем новая, выпущенная в 2019-м году. Ее приобрела компания-перевозчик всего два месяца назад.

Причина возгорания устанавливается.

Фото – Максим Соколов, Никита Побежимов

Это не первое ЧП с маршрутным автобусом в Воронеже. 12 августа прямо в центре города произошла трагедия – в маршрутке № 10А около 21.15 прогремел взрыв. Пострадали 26 человек. Две женщины погибли. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Дело вскоре перевели в центральный аппарат ведомства в Москве. Пока версий ЧП три: теракт, техническая неисправность автобуса и посторонний взрывоопасный предмет в салоне, принесенный кем-то из пассажиров. В областных больницах остаются 13 человек.