Следователи начали проверку после ДТП с автобусом №5А в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Следственном управлении назначена доследственная проверка после того, как автобус №5А утром в центре Воронежа влетел в столб. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Су СКР по региону.

Предварительно установлено, что ДТП произошло примерно в 09:35. У дома № 7 на Площади Ленина 44-летний водитель не справился с управление и врезался в столб. В результате аварии телесные повреждения получили две пассажирки 65 и 62 лет. Их по скорой увезли в больницу. Информация о степени тяжести причиненного вреда здоровью уточняется.

– Следователями СК будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказал и. о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району г. Воронежа регионального управления СК России Олег Линчик.

Это не первая авария с участием маршрутного автобуса в Воронеже. В прошлую пятницу, 28 августа, на Ленинском проспекте во время движения загорелся автобус №90. Пассажиров успели эвакуировать. По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке.

А в начале августа ДТП, аналогичное аварии с автобусом №5А, произошло у Заставы. У водителя диагностировали гипертонический криз.