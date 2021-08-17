Антону Макарову, убившему на воронежском аэродроме трех сослуживцев, добавили статью о дезертирстве

Антон Макаров за убийство трех человек может сесть на всю жизнь. Фото: соцсети

В Военном следственном управлении Следственного комитета России предъявили еще одно обвинение расстрелявшему трех сослуживцев на аэродроме «Балтимор» солдату-срочнику Антону Макарову. За то, что он после преступления пустился в бега, ему добавили статью о дезертирстве. По ней максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

Впрочем, Макаров и так был фигурантом трех статей УК, карающих за убийство двух или более лиц, хищение оружия и угон двух автомобилей. По первой из них ему «светит» пожизненный срок.

Напомним, утром 9 ноября 2020 года Антон Макаров схватил топор и зарубил майора Сергея Ермолаева. Потом забрал его пистолет, открыл огонь и убил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще одного солдата, в которого выстрелил Макаров, госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Он выжил.

Макаров пустился в бега, для этого, угрожая оружием, угнал две машины. Его задержали около трех часов дня 9 ноября в селе Землянск Семилукского района у магазина, куда он зашел, чтобы купить поесть.

На данный момент Макаров находится под арестом до 9 ноября 2021 года и проходит обследование в институте психиатрии и наркологии имени Сербского. Врачи определят, будет ли он отбывать срок в колонии или в специализированном лечебном учреждении, если выяснят, что солдат психически нездоров.

Кроме того, определили ответственного со стороны военного руководства аэродрома «Балтимор» за эту трагедию - заместителя командира полка по военно-политической работе Евгения Уткина. Его уволили. Бывший военный начальник свою вину не признает. Увольнение он оспаривал в двух судах. В обоих ему отказали.