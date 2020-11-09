Солдата, расстрелявшего сослуживцев на аэродроме в Воронеже, задержали

Полицейские Советского района Воронежа и Землянска поймали солдата. Фото: Максим ГОРОХОВ

20-летнего солдата Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на аэродроме в Воронеже, задержали. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Западного военного округа.

- Сейчас проводятся следственные действия, - добавили в ведомстве.

Военные не уточнили место, где поймали солдата. Однако, как сообщил источник «КП-Воронеж», Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района. Перед этим, угрожая пистолетом, он захватил чужую машину в селе Ямном.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили место задержания.

Что касается угона автомобиля, есть информация, что молодой человек мог направляться к родственникам в Орловскую область.

Напомним, солдат расстрелял сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже утром 9 ноября. ЧП случилось в пять часов утра, когда военнослужащий находился в наряде.

По предварительной информации, 20-летний Антон Макаров сначала напал с топором на майора Сергея Ермолаева, который прибыл для проверки наряда. Уже затем парень схватил пистолет и открыл огонь: на месте скончались ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Основная версия ЧП, которую рассматривают военные, - нервный срыв.

Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону в отношении Макарова возбудил уголовное дело по двум статьям - убийство нескольких человек и хищение оружия.